В Омске маршрутка влетела в столб: четверо пострадавших
Серьезное ДТП случилось сегодня, 20 марта, утром в недалеко от театра «Галерка». Водитель микроавтобуса, ехавшего по маршруту № 353, не справился с управлением и влетел в столб.
Судя по фото, машина от удара получила серьезные повреждения. Столб устоял. На записи видно, что салон маршрутки залит кровью.
– Чего там только не было уже – и веночки, и цветочки, а столб и ныне там, – комментирует происшедшее автор снимков.
– А главное – какой крепкий. Сколько уже пытались его завалить а он все стоит, – удивляется один из подписчиков паблика «ЧП Омск», где разместили этот пост.
Фото: vk.com/chp55
– В результате ДТП водитель, а также три пассажира – мужчины 1980, 1999, 1954 годов рождения доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось шесть пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ДТП возле «Галерки».Видео: Госавтоинспекция по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU