В Омске маршрутка влетела в столб: четверо пострадавших

20 Март 2020 2020-03-20T08:13:53+03:00

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Серьезное ДТП случилось сегодня, 20 марта, утром в недалеко от театра «Галерка». Водитель микроавтобуса, ехавшего по маршруту № 353, не справился с управлением и влетел в столб.

Судя по фото, машина от удара получила серьезные повреждения. Столб устоял. На записи видно, что салон маршрутки залит кровью.

– Чего там только не было уже – и веночки, и цветочки, а столб и ныне там, – комментирует происшедшее автор снимков.

– А главное – какой крепкий. Сколько уже пытались его завалить а он все стоит, – удивляется один из подписчиков паблика «ЧП Омск», где разместили этот пост.

Фото: vk.com/chp55

– В результате ДТП водитель, а также три пассажира – мужчины 1980, 1999, 1954 годов рождения доставлены в больницу, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось шесть пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/767607" frameborder="0"></iframe> ДТП возле «Галерки».Видео: Госавтоинспекция по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU