2020-03-20T07:13:16+03:00
Общество

В минорбре назвали точные сроки каникул для омских школьников

У родителей детей возникла путаница
Станислав МУХИН
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Детей распустили домой на неделю.Детей распустили домой на неделю.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вездесущий коронавирус внес коррективы и в обучение школьников по всей стране. В минпросвещения РФ уже заявили, что к плановой неделе каникул с 23 марта добавляют еще 14 дней отдыха для детей. Рассчитывается, что за это время ситуация с коронавирусом в мире немного успокоится.

Родители омских школьников логично предположили, что у их детей наступают трехнедельные каникулы. Однако, судя по всему, минпросвещения все же дал рекомендации для регионов, а не приказ сверху. Каждый субъект принимает решение по своему усмотрению. В Москве уже несколько десятков случаев заболевания, поэтому там решили перестраховаться. В Омской области же пока коронавирус не выявили ни у одного пациента.

- Школьные каникулы в Омской области продлятся с 23 по 30 марта, затем еще две недели – до 12 апреля – ученики будут обучаться в дистанционной форме, - пояснили в омском минобре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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