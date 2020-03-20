В минорбре назвали точные сроки каникул для омских школьников
Вездесущий коронавирус внес коррективы и в обучение школьников по всей стране. В минпросвещения РФ уже заявили, что к плановой неделе каникул с 23 марта добавляют еще 14 дней отдыха для детей. Рассчитывается, что за это время ситуация с коронавирусом в мире немного успокоится.
Родители омских школьников логично предположили, что у их детей наступают трехнедельные каникулы. Однако, судя по всему, минпросвещения все же дал рекомендации для регионов, а не приказ сверху. Каждый субъект принимает решение по своему усмотрению. В Москве уже несколько десятков случаев заболевания, поэтому там решили перестраховаться. В Омской области же пока коронавирус не выявили ни у одного пациента.
- Школьные каникулы в Омской области продлятся с 23 по 30 марта, затем еще две недели – до 12 апреля – ученики будут обучаться в дистанционной форме, - пояснили в омском минобре.
ИСТОЧНИК KP.RU