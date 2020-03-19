«Есть гречка и туалетная бумага! Надо?»: В соцсетях пишут об активизировавшихся в Омске спекулянтах

19 Март 2020 2020-03-19T14:01:15+03:00

Впрочем, некоторые считают, что кто-то просто так пошутил

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Омичи, как и многие остальные россияне, в случае опасности по традиции кинулись покупать гречку. Наша всеобщая любовь именно к этой крупе не поддается логическому объяснению. Но, вероятно, именно ее наличие в кухонном шкафу заставляет чувствовать людей в безопасности. На втором месте популярности в корзине паникеров оказалась туалетная бумага.

Накануне даже губернатор Бурков признал омичей не поддаваться стадному чувству и не скупать продукты в промышленных масштабах – ведь они могут испортиться и их придется просто выкинуть. Также глава региона пообещал лично проконтролировать, чтобы магазины не взвинтили цены.

Однако в соцсетях появилось забавное фото. На грязном фургоне грузовички кто-то вывел: «Гречка, макароны, сахар, туалетная бумага! Надо? Сигналь!». Автор поста даже заподозрил, что на волне паники из-за коронавируса, в Омске активизировались спекулянты.

Впрочем, комментаторы пришли к выводу, что кто-то просто так пошутил на злобу дня.

ИСТОЧНИК KP.RU