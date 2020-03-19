«Скажите, что рейса не будет и выпустите нас!»: Появилось видео с омичами, не улетевшими во Вьетнам

19 Март 2020 2020-03-19T13:38:13+03:00

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Самолет с омичами не смог вылететь во Вьетнам 18 марта. В ночь на эту дату из-за вспышки коронавируса власти этой страны полностью закрыли въезд для иностранцев. Туристы из Омска провели несколько часов в аэропорту. Рейс в Камрань начали откладывать с вечера, вылет постоянно переносили.

В итоге ночью у омичей, долгое время ожидавших вылета, просто сдали нервы. Люди начали требовать ясности. В итоге конфликт с работниками аэропорта и полицейскими попал на видео.

- Выпустите уже нас отсюда домой и скажите, что рейса не будет. Мы уже не хотим никуда лететь. Не относите к нам, как к быдлу. Отправляете нас на час то туда, то сюда, - кричит одна из пассажирок на ролике, выложенном в соцсетях.

Надо отметить, что сотрудник полиции в этой ситуации вел себя очень корректно. Он пытался успокоить уставших пассажиров.

Отмена рейса Омск-Камрань из-за коронавируса.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU