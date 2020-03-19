«Добрая у вас область!»: Омские полицейские спасли водителя и его беременную жену, застрявших на трассе
В неприятную ситуацию попала пара путешественников, ехавшая из Братска в Баку. Прямо посреди трассы в Омской области у них спустило колесо. Попавших в беду водителя и его беременную жену, одиноко стоявших на обочине возле машины, заметили полицейские. Они их и спасли.
– Никто не останавливался, – рассказывает водитель. – А если останавливались, то не могли ничем помочь. Потом остановился полицейский экипаж. Они съездили до ближайшего шиномонтажа за инструментом, привезли. Колесо починили. Благодарим их, что не остались в дороге! Сейчас снова поедем.
– Добрая у вас область! – сказала напоследок благодарная пассажирка этой машины.
Фото: vk.com/55mvd
Спасли застрявшую на дороге машину.Видео: vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU