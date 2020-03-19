«Добрая у вас область!»: Омские полицейские спасли водителя и его беременную жену, застрявших на трассе

19 Март 2020 2020-03-19T12:04:56+03:00

У пары, которая направлялась из Братска в Баку, спустило колесо [видео]

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В неприятную ситуацию попала пара путешественников, ехавшая из Братска в Баку. Прямо посреди трассы в Омской области у них спустило колесо. Попавших в беду водителя и его беременную жену, одиноко стоявших на обочине возле машины, заметили полицейские. Они их и спасли.

– Никто не останавливался, – рассказывает водитель. – А если останавливались, то не могли ничем помочь. Потом остановился полицейский экипаж. Они съездили до ближайшего шиномонтажа за инструментом, привезли. Колесо починили. Благодарим их, что не остались в дороге! Сейчас снова поедем.

– Добрая у вас область! – сказала напоследок благодарная пассажирка этой машины.

Фото: vk.com/55mvd

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/767403" frameborder="0"></iframe> Спасли застрявшую на дороге машину.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU