Омич взял в кредит миллион, чтобы отдать его мошенникам

19 Март 2020 2020-03-19T11:49:45+03:00

Изменить размер текста: A A

34-летнему жителю Октябрьского округа позвонили «сотрудники службы безопасности банка». Но выяснилось, что поживиться за его счет они не могут – у мужчины не было счетов, которые можно было бы «обезопасить».

Но неунывающего афериста это нисколько не смутило. Он решил продолжить общение и придумал новую версию: неопознанные негодяи все-таки покушаются на деньги собеседника. Далее «сотрудник банка» сообщил, что некто пытается взять миллион в кредит от имени потерпевшего. Чтобы этого не произошло, мужчина должен опередить их и взять деньги у банка первым. Потом перевести на счет, где они точно будут в сохранности.

Омич поверил и сам перечислил заимствованные деньги мошеннику. При этом кредит теперь придется выплачивать ему.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства этого преступления, проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU