2020-03-19T11:20:32+03:00
Общество

В Омской области из-за угрозы коронавируса под наблюдением находятся 354 человека

Ни у одного из них COVID-19 пока не выявлен
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омской области из-за угрозы коронавируса под наблюдением находятся 354 человека.В Омской области из-за угрозы коронавируса под наблюдением находятся 354 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В региональном Управлении Роспотребнадзора обнародовали данные по ситуации с коронавирусом в Омской области на 19 марта.

На данный момент проведено обследование 18 граждан, у которых в течение 14 дней после приезда из-за границы проявились симптомы ОРВИ. Результаты исследований на наличие новой коронавирусной инфекции у всех у них – отрицательные.

Под медицинским наблюдением находятся 354 человека. Сейчас они на самоизоляции дома, им настоятельно не рекомендуется выходить на улицу – даже в магазин. При этом и людям, которые чувствуют себя хорошо, но приехали из-за границы, все равно выдадут больничный. На работу приходить им нельзя. Заражение COVID-19 может быть даже бессимптомным, но человек при этом является носителем инфекции и заражает других.

Тех, кто не соблюдают карантин, будут штрафовать.

Также в ведомстве сообщают, что с начала года сотрудниками санитарно-карантинного пункта в аэропорту им Д.М. Карбышева досмотрено 85 воздушных судов, 14 451 пассажиров и членов экипажа.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Добрая у вас область!»: Омские полицейские спасли водителя и его беременную жену, застрявших на трассе
Омич взял в кредит миллион, чтобы отдать его мошенникам
В Омской области из-за угрозы коронавируса под наблюдением находятся 354 человека
Омичи заметили губернатора Буркова в одном из сетевых супермаркетов
В Омске перенесли дату сдачи досрочных ЕГЭ
Омичку защитили от навязчивого робота
Стало известно, кто возглавил УМВД по Омской области
Коронавирус добрался сразу до двух регионов, граничащих с Омской областью
На ТНТ выходит новый сезон «Полицейского с Рублевки» с Сергеем Буруновым в главной роли!
Омичка пожаловалась, что в роддоме № 8 ей пытались насильно сделать аборт
Омские автобусы начали дезинфицировать из-за коронавируса
В Омске Народный фронт обратил внимание властей на то, куда бизнес выбрасывает свой мусор
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Омичей, заболевших пневмонией, будут проверять на коронавирус
Минздрав отреагировал на слух о первом омиче, заразившемся коронавирусом
Омичей, пришедших на работу простывшими, будут обязаны задержать до приезда врача
Омичам, приехавшим из-за границы, можно на законных основаниях прогуливать работу 14 дней
«Росводоканал Омск» поощрит идеальных клиентов
С омичами, приехавшими из «коронавирусных» стран и сбежавшими из карантина, будут разбираться полицейские
Минздрав: Информация о 10 омичах, зараженных коронавирусом, и одном погибшем – фейк
В минздраве рассказали, когда в омских аптеках появятся маски
Омские газовики рекомендуют сократить визиты на абонентные участки