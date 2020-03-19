В Омской области из-за угрозы коронавируса под наблюдением находятся 354 человека

19 Март 2020 2020-03-19T11:20:32+03:00

Ни у одного из них COVID-19 пока не выявлен

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В региональном Управлении Роспотребнадзора обнародовали данные по ситуации с коронавирусом в Омской области на 19 марта.

На данный момент проведено обследование 18 граждан, у которых в течение 14 дней после приезда из-за границы проявились симптомы ОРВИ. Результаты исследований на наличие новой коронавирусной инфекции у всех у них – отрицательные.

Под медицинским наблюдением находятся 354 человека. Сейчас они на самоизоляции дома, им настоятельно не рекомендуется выходить на улицу – даже в магазин. При этом и людям, которые чувствуют себя хорошо, но приехали из-за границы, все равно выдадут больничный. На работу приходить им нельзя. Заражение COVID-19 может быть даже бессимптомным, но человек при этом является носителем инфекции и заражает других.

Тех, кто не соблюдают карантин, будут штрафовать.

Также в ведомстве сообщают, что с начала года сотрудниками санитарно-карантинного пункта в аэропорту им Д.М. Карбышева досмотрено 85 воздушных судов, 14 451 пассажиров и членов экипажа.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU