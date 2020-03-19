2020-03-19T09:30:40+03:00
Общество

Омичи заметили губернатора Буркова в одном из сетевых супермаркетов

По всей вероятности, он пришел проверить, осталась ли там еда и не взвинтили ли поставщики цены
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Напомним, на фоне истерии вокруг коронавируса омичи, по традиции, кинулись в магазины закупать на всякий случай гречку и туалетную бумагу. Губернатор Александр Бурков уже призывал местных жителей не скупать все подряд и не тратить всю ползарплаты за продукты, которые потом придется выкинуть. Также глава региона отметил, что будут жестко контролировать поставщиков, которые решат под шумок взвинтить цены.

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

А сегодня в соцсетях омичи начали постить фото Буркова, прогуливающегося по одному из крупных сетевых гипермаркетов, расположенных в Амуре.

Комментаторы шутят, что глава региона, вероятно, тоже решил прикупить домой самой популярной у россиян крупы. Другие предположили, что он решил проинспектировать магазин на наличие продуктов, а заодно и проверить цены там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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