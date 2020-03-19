Омичи заметили губернатора Буркова в одном из сетевых супермаркетов
Напомним, на фоне истерии вокруг коронавируса омичи, по традиции, кинулись в магазины закупать на всякий случай гречку и туалетную бумагу. Губернатор Александр Бурков уже призывал местных жителей не скупать все подряд и не тратить всю ползарплаты за продукты, которые потом придется выкинуть. Также глава региона отметил, что будут жестко контролировать поставщиков, которые решат под шумок взвинтить цены.
Фото: vk.com/omsk_live
А сегодня в соцсетях омичи начали постить фото Буркова, прогуливающегося по одному из крупных сетевых гипермаркетов, расположенных в Амуре.
Комментаторы шутят, что глава региона, вероятно, тоже решил прикупить домой самой популярной у россиян крупы. Другие предположили, что он решил проинспектировать магазин на наличие продуктов, а заодно и проверить цены там.
ИСТОЧНИК KP.RU