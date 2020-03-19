2020-03-19T08:46:33+03:00
Общество

В Омске перенесли дату сдачи досрочных ЕГЭ

Итоговые проверочные работы для восьмиклассников также передвинули на май
Анна МИКУЛА
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В Омске перенесли дату сдачи досрочных ЕГЭ.В Омске перенесли дату сдачи досрочных ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напомним, на днях в областном минозбразования сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса может быть решен вопрос о переносе даты сдачи досрочных ЕГЭ. И вот стало известно, на какое время.

Участники досрочного периода ЕГЭ смогут сдать экзамены в основной период. Соответствующие изменения внесены в расписание экзаменов. Проведение досрочного периода ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. На участие в экзаменах в эти сроки в России было зарегистрировано более 32 тысяч человек, из них около 500 человек – в Омской области, сообщили в областном минобразования.

Даты проведения всероссийских проверочных работ для учеников 4-7 классов определяются руководителями учебных заведений по согласованию с министерством образования Омской области. До конца учебного года в удобное время образовательные организации должны будут их провести. Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая.

Добавим, что сейчас по решению родителей дети могут временно перейти на домашнее обучение. Пока эта мера действует до начала каникул. Далее будут смотреть по ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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