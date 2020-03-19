Омичку защитили от навязчивого робота

19 Март 2020 2020-03-19T08:32:23+03:00

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Все новые способы донимать должников придумывают омские коллекторы. После того, как женщина, которая даже не брала кредит, а была поручителем, отказалась от общения с живыми сотрудниками, ей начал названивать... робот.

Несмотря на ее протесты, женщине постоянно приходилось общаться с автоинформатором. В итоге она пожаловалась на бездушную машину, не поддававшуюся уговорам.

– Суд пришел к выводу, что в конкретном случае для выразившей отказ на общение гражданки, чьи права были нарушены, не имело значения, задавались вопросы человеком или осуществлялась имитация запрограммированного разговора, и признал НАО «ПКБ» виновным в совершении административного правонарушения, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – В качестве наказания назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей. Добавим, что штраф уплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU