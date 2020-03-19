2020-03-19T07:35:28+03:00
Общество

Стало известно, кто возглавил УМВД по Омской области

На пост начальника назначили
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Накануне стало известно, кто возглавил областную полицию.

Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года начальником Управления МВД России по Омской области назначен полковник полиции Крючков Вячеслав Геннадьевич, говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Напомним, должность освободилась после того, как в конце прошлого года занимавшего этот пост Леонида Коломийца перевели в Тюмень. Временно исполнять обязанности руководителя назначили его зама – 42-летнего Вячеслава Крючкова.

Эксперты гадали, кто же в итоге станет главой областной полиции и называли самые разные кандидатуры. Но решение оказалось на поверхности. Перед должностью Вячеслава Геннадьевича просто убрали приставку «врио» и утвердили в должности.

СПРАВКА:

Вячеслав Геннадьевич КРЮЧКОВ родился 5 мая 1977 года в Нальчике. На службу в МВД пришел в 1997 году. В 2003-м окончил Нальчикский филиал Ростовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. С ноября 2010 года по июнь 2016-го служил в Кабардино-Балкарии: с 2009 года – начальником Прохладненского ОВД, с 2010 года – руководителем Управления уголовного розыска.

В 2014 году окончил Академию управления МВД России. С октября 2012 года занимал должность замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Омской области. 3 мая 2017 года назначен замначальника УМВД России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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