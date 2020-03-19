Стало известно, кто возглавил УМВД по Омской области
Накануне стало известно, кто возглавил областную полицию.
Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года начальником Управления МВД России по Омской области назначен полковник полиции Крючков Вячеслав Геннадьевич, говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Напомним, должность освободилась после того, как в конце прошлого года занимавшего этот пост Леонида Коломийца перевели в Тюмень. Временно исполнять обязанности руководителя назначили его зама – 42-летнего Вячеслава Крючкова.
Эксперты гадали, кто же в итоге станет главой областной полиции и называли самые разные кандидатуры. Но решение оказалось на поверхности. Перед должностью Вячеслава Геннадьевича просто убрали приставку «врио» и утвердили в должности.
СПРАВКА:
Вячеслав Геннадьевич КРЮЧКОВ родился 5 мая 1977 года в Нальчике. На службу в МВД пришел в 1997 году. В 2003-м окончил Нальчикский филиал Ростовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. С ноября 2010 года по июнь 2016-го служил в Кабардино-Балкарии: с 2009 года – начальником Прохладненского ОВД, с 2010 года – руководителем Управления уголовного розыска.
В 2014 году окончил Академию управления МВД России. С октября 2012 года занимал должность замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Омской области. 3 мая 2017 года назначен замначальника УМВД России по Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU