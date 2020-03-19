2020-03-19T07:04:12+03:00
Общество

Коронавирус добрался сразу до двух регионов, граничащих с Омской областью

Всего за сутки выявлено 33 новых случая заражения
Анна МИКУЛА
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Коронавирус добрался сразу до двух регионов, граничащих с Омской областью.Коронавирус добрался сразу до двух регионов, граничащих с Омской областью.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус продолжает распространяться на стране. Только за минувшие сутки в России к уже выявленным 114 случаям заражения добавились 33 новых.

В Омскую область зараза пока не проникла, тем не менее 311 человек сейчас находятся на самоизоляции. Полностью исключить у них COVID-19 можно будет только после повторного теста, взятого через 10 дней после первого.

А вот в граничащих с нашим регионом Томской и Новосибирской области, к сожалению, уже обнаружили по одному заразившемуся, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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