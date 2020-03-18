Омичка пожаловалась, что в роддоме № 8 ей пытались насильно сделать аборт

18 Март 2020 2020-03-18T14:29:34+03:00

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Пугающую историю рассказала в соцсетях омичка Анастасия Жидкова, которая в прошлом году попала в роддом № 8. По словам женщины, у нее сильно заболел живот и после УЗИ врачи вынесли приговор ее неродившемуся малышу: он умер в утробе. Кроме того, медики начали ее стращать:

– Развернулась и пошла собирать вещи. А она мне крикнула вслед: «Иди! Все равно завтра приедешь с кровотечением! Посмотрю, как ты будешь просить помощи, если дотерпишь до завтра», – жалуется омичка.

Анастасия рассказывает, что медики практически насильно пытались сделать ей аборт. При этом отказались выдать результаты ее анализов. Она, несмотря на запрет, все-таки сумела сделать копию этих документов, а потом добилась повторного обследования – уже в роддоме № 1.

– Ох, спасибо тому врачу, она дала мне надежду, сказав что сердцебиение есть и что есть вероятность, что ребенок будет жить! В итоге могу сказать лишь одно: спасибо, что у меня есть голова на плечах и спасибо моему такому взрывному характеру и недоверию людям, как бы странно не звучало, ибо я мама! Мама прекрасного, а главное здорового сына!

По этому факту уже начали проверку в региональном Следственном комитете.

– В ходе проверки будут тщательно проверены все доводы заявительницы и других лиц, оставивших отзывы и комментарии, выяснены все обстоятельства, касающиеся неверной диагностики и врачебных рекомендаций, в связи с чем при необходимости будут назначены соответствующие экспертизы, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU