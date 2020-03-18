Омские автобусы начали дезинфицировать из-за коронавируса
Городские власти рассказали о мерах по профилактике коронавируса. Как оказалось, с начала марта весь общественный транспорт в салоне начали обрабатывать и дезинфицировать. После каждого рейса автобусы, троллейбусы и трамваи проветривают. То же самое департамент транспорта рекомендует делать и частникам.
- В автобусах, трамваях и троллейбусах в обязательном порядке соблюдается ежедневный режим уборки салона с использованием дезинфицирующих средств, проводится проветривание подвижного состава после каждого рейса, - рассказали в омской мэрии.
Омичи же, тем временем, сообщают о том, что заметили ощутимое снижение числа пассажиров даже в часы-пик. Скорее всего, это объясняется переходом многих компаний на удаленную систему работы из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU