2020-03-18T14:20:47+03:00
Общество

Омские автобусы начали дезинфицировать из-за коронавируса

Перила и салон в общественном транспорте будут обрабатывать специальным средством
Станислав МУХИН
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Перила и салон в общественном транспорте будут обрабатывать специальным средством.Перила и салон в общественном транспорте будут обрабатывать специальным средством.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Городские власти рассказали о мерах по профилактике коронавируса. Как оказалось, с начала марта весь общественный транспорт в салоне начали обрабатывать и дезинфицировать. После каждого рейса автобусы, троллейбусы и трамваи проветривают. То же самое департамент транспорта рекомендует делать и частникам.

- В автобусах, трамваях и троллейбусах в обязательном порядке соблюдается ежедневный режим уборки салона с использованием дезинфицирующих средств, проводится проветривание подвижного состава после каждого рейса, - рассказали в омской мэрии.

Омичи же, тем временем, сообщают о том, что заметили ощутимое снижение числа пассажиров даже в часы-пик. Скорее всего, это объясняется переходом многих компаний на удаленную систему работы из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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