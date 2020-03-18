2020-03-18T13:42:06+03:00
Общество

Омичей, заболевших пневмонией, будут проверять на коронавирус

Кроме того, в группе риска – все прибывающие из-за границы
Анна МИКУЛА
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Минздрав открыл горячую линию по коронавирусу.Минздрав открыл горячую линию по коронавирусу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Омской области под наблюдением находятся 311 омичей, в том числе это люди вернувшиеся из-за границы. Несмотря на то, что у всех них первые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, им еще предстоит провести 10 дней на самоизоляции. Кстати, за нарушение домашнего карантина предусмотрены штрафы. По истечении этого срока всем «подозреваемым» предстоит сдать второй тест на COVID-19. Если и он не выявит опасную заразу, человек сможет вернуться к обычной жизни.

В областном минздраве рассказали, кто еще находится в группе риска.

– Всех омичей, заболевших пневмонией, проверят на коронавирус. У COVID-19 аналогичные симптомы, – рассказала замглавы областного минздрава Ольга Богданова. – Один из главных – затрудненное дыхание. Но инфицирование может проходить и бессимптомно. При этом человек, не болея сам, может заражать окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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