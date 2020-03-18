2020-03-18T12:28:25+03:00
Общество

Минздрав отреагировал на слух о первом омиче, заразившемся коронавирусом

Власти предупреждают об уголовной ответственности за распространение фейков
Станислав МУХИН
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Медики опровергают информацию.Медики опровергают информацию.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в БСМП-2 поступил приехавший из-за границы омич. У него заподозрили коронавирус. И якобы, по данным источника, первый тест оказался положительным. Для уточнения его отправили в Новосибирск.

В омском минздраве уже опровергли эту информацию. А ее распространителям напомнили об уголовной ответственности за фейки.

- Пациента с коронавирусом не повезут в больницу скорой медицинской помощи. Пока на территории нашего региона нет случаев заражения коронавирусом, - ответили в региональном минздраве. - Как только такой факт получит подтверждение - мы сразу же сообщим. За распространение фейковой информации можно получить реальное наказание.

На данный момент, по информации регионального Роспотребнадзора, тест на коронавирус прошли более 1000 омичей. Ни один из них не оказался положительным. На самоизоляции дома находятся 311 сибиряков. Все они прилетели из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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