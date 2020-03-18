Минздрав отреагировал на слух о первом омиче, заразившемся коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T12:28:25+03:00

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В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в БСМП-2 поступил приехавший из-за границы омич. У него заподозрили коронавирус. И якобы, по данным источника, первый тест оказался положительным. Для уточнения его отправили в Новосибирск.

В омском минздраве уже опровергли эту информацию. А ее распространителям напомнили об уголовной ответственности за фейки.

- Пациента с коронавирусом не повезут в больницу скорой медицинской помощи. Пока на территории нашего региона нет случаев заражения коронавирусом, - ответили в региональном минздраве. - Как только такой факт получит подтверждение - мы сразу же сообщим. За распространение фейковой информации можно получить реальное наказание.

На данный момент, по информации регионального Роспотребнадзора, тест на коронавирус прошли более 1000 омичей. Ни один из них не оказался положительным. На самоизоляции дома находятся 311 сибиряков. Все они прилетели из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU