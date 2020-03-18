Омичей, пришедших на работу простывшими, будут обязаны задержать до приезда врача

18 Март 2020 2020-03-18T12:14:36+03:00

Отправлять таких сотрудников обратно домой нельзя – по дороге они могут заразить всех окружающих

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В Омской области введен особый режим из-за угрозы проникновения в наш регион коронавируса. Например, дети по решению родителей смогут временно не посещать школы и садики. Правда, в последнем случае больничный, чтобы сидеть с малышом, давать не будут.

Специальные меры приняты и в учреждениях культуры. Например, в Омской филармонии будут проводить тщательную дезинфекцию. Кроме того, количество продаваемых на концерты билетов ограничат до 900.

Особые меры настоятельно просят принять и руководителей омских предприятий. В случае, если сотрудник пришел с признаками простуды, его обязаны отстранить от работы. При этом отправлять домой его нельзя – иначе он может заразить всех вокруг. Начальник обязан вызвать на работу врача и передать сотрудника на обследование.

Выяснилось, что тестов на коронавирус в омских больницах достаточно, их бесплатно предоставляет новосибирская фирма «Вектор». Но вот сдать такой анализ просто по желанию не выйдет.

– Тесты проводятся для определенной группы лиц. В первую очередь это люди, прибывающие из-за границы. Те, кто приезжают из других регионов России, в группу риска не входят, – рассказала на сегодняшней пресс-конференции замглавы областного минздрава Ольга Богданова. – Также на особом контроле все заболевшие пневмонией. Коронавирус протекает аналогично, поэтому необходимо исключить его в этих случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU