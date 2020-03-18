Омичам, приехавшим из-за границы, можно на законных основаниях прогуливать работу 14 дней

18 Март 2020 2020-03-18T11:56:34+03:00

Из-за угрозы коронавируса даже тем, кто чувствует себя хорошо, дадут больничный

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Сегодня, 18 марта в омском «Доме журналиста» собралась, но круг все уже. Случаи заражения COVID-19 выявлены уже у соседей из Кемерова, Новосибирска, Красноярска и Тюмени.

Чтобы не допустить распространения смертельно опасной инфекции, в Омской области отслеживают всех путешественников, приехавших из-за рубежа. На данный момент коронавирус обнаружен уже у жителей 150 стран мира.

Тем омичей, которые сбегают из домашнего карантина, на котором настоятельно просят находиться всех прибывающих из Азии и Европы, ждут неприятности. Информацию о них будут передавать полицейским.

Но есть во всей этой ситуации, кстати, и положительный момент:

– Вне зависимости от самочувствия омичи, приехавшие из-за границы не должны идти на работу. Все они без исключения обязаны сразу же сдать анализы, – пояснила региональный замминистра здравоохранения Ольга Богданова. – При этом идти в больницу не надо. Необходимо вызвать врача на дом. Из-за того, что сейчас все они работают в очень интенсивном режиме, доктор может прийти на следующий день. Переживать на этот счет не стоит – вам выпишут больничный тем днем, когда вы прилетели. При этом человек даже может чувствовать себя хорошо – необходимо выдержать домашний карантин. А через 10 дней сдать повторный тест. Только после того, как и он окажется отрицательным, можно возвращаться на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU