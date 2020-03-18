2020-03-18T12:38:44+03:00
Общество

С омичами, приехавшими из «коронавирусных» стран и сбежавшими из карантина, будут разбираться полицейские

Тех, кто подвергает опасности других людей, будут штрафовать
Анна МИКУЛА
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Представители областных минздрава и роспотебнадзора провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о ситуации с коронавирусом. В нашем регионе пока не выявлено ни одного случая заражения этой опасной инфекцией. Тем не менее за прибывающими из части европейских и азиатских стран, где сейчас бушует COVID-19, ведется особое наблюдение.

Все такие люди обязаны обратиться к врачу и сдать анализы. И даже несмотря на отрицательный результат, оставаться на добровольной самоизоляции.

По словам начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Управления Роспотребнадзора Татьяны Шаховой, все такие люди отмечаются. Им настоятельно рекомендуют по возможности не выходить из дома и ограничить контакты с домочадцами – особенно детьми и стариками.

– На данный момент на самоизоляции находятся 311 человек, – пояснила Татьяна Шахова. – большая часть наблюдаемых – россияне (203 человека). Также есть граждане КНР (95), Италии (7), Южной Кореи (5) и Германии (1).

Если попавшие в зону риска не приходят на проверку или не открывают дверь, когда приходит врач, информацию о них передают участковому. И такие сбежавшие из карантина пациенты могут перейти уже в категорию административных правонарушителей. Им грозит штраф в тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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