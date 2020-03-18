2020-03-18T11:22:47+03:00
Общество

Минздрав: Информация о 10 омичах, зараженных коронавирусом, и одном погибшем – фейк

На волне ажиотажа вокруг COVID-19 в соцсетях начали тиражировать такие сообщения
Анна МИКУЛА
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Информацию о якобы заразившихся омичах уже опровергли в минздраве.Информацию о якобы заразившихся омичах уже опровергли в минздраве.Фото: Анна МИКУЛА
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Продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что в Омске не подтверждено ни одного случая заражения? на этой волне не слишком добросовестные люди начинают нагнетать панические настроения. Так, накануне в соцсетях стали появляться пугающие сообщения о якобы десятках заболевших и даже одном погибшем. При этом авторы, не имеющие никакого отношения к медицине, почему-то дают советы по борьбе с COVID-19.

Эту информацию уже опровергли в минздраве.

– В общей сложности тесты прошли более 1000 омичей, которые приехали из потенциально опасных стран, – объяснила региональный замминистра здравоохранения Ольга Богданова. – Во всех случаях анализы на коронавирус были отрицательными.

– А вот чисто теоретически – даже если абстрагироваться от того, что это довольно бессмысленно – возможно ли скрыть умершего человека или это сложно сделать?

– Нет, конечно. Как вы себе это представляете? Это исключено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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