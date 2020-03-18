Омичи нарядили в медицинскую маску «Любочку»

18 Март 2020 2020-03-18T07:50:46+03:00

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Она же памятник! – когда видишь, как «преобразился» памятник «Любочке» в центре Омска, хочется сразу перефразировать эту цитату из «Джентельменов удачи».

Видимо, местные жители решили с помощью юмора бороться с коронавирусом, который пока так и не выявили в нашем регионе, но которым усиленно всех пугают в последнее время. Один из символов города, наряженный в медицинскую маску, снял и выложил в соцсети известный омский фотохудожник Андрей Кудрявцев.

И, кстати, если вспомнить, как в итоге умерла 23-летняя Любовь Федоровна, жена генерал-губернатора Гасфорта и прообраз скульптуры, все становится не так весело. Любочка скончалась от туберкулеза – так что действительно кому, как не ей, «рекламировать» средства защиты от инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU