2020-03-18T07:50:46+03:00
Общество

Омичи нарядили в медицинскую маску «Любочку»

Горожане в шутку решили обезопасить скульптуру от коронавируса
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Фото: Андрей Кудрявцев («Омск Live»)Фото: Андрей Кудрявцев («Омск Live»)
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Она же памятник! – когда видишь, как «преобразился» памятник «Любочке» в центре Омска, хочется сразу перефразировать эту цитату из «Джентельменов удачи».

Видимо, местные жители решили с помощью юмора бороться с коронавирусом, который пока так и не выявили в нашем регионе, но которым усиленно всех пугают в последнее время. Один из символов города, наряженный в медицинскую маску, снял и выложил в соцсети известный омский фотохудожник Андрей Кудрявцев.

И, кстати, если вспомнить, как в итоге умерла 23-летняя Любовь Федоровна, жена генерал-губернатора Гасфорта и прообраз скульптуры, все становится не так весело. Любочка скончалась от туберкулеза – так что действительно кому, как не ей, «рекламировать» средства защиты от инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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