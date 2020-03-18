Стало известно, почему вдоль магистралей Омска разместили усиленные наряды полиции

18 Март 2020 2020-03-18T07:25:53+03:00

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Омичи, ехавшие с утра на работу в среду, 18 марта, стали свидетелями довольно неожиданной картины: буквально на каждом перекрестке можно было увидеть полицейских. По словам очевидца, сотрудники ГИБДД стояли даже на разделительной полосе. Водителям приходилось ехать в час пик по загруженной дороге осторожнее, чтобы случайно их не сбить.

Тем временем в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса сейчас уже работают патрули. С помощью системы «Поток» они отслеживают машины тех, кто приехал в Россию из потенциально опасных стран и не прошел медосмотр. Таких нарушителей задерживают и на скорой отвозят сдавать анализы.

Как выяснилось, появление дополнительных полицейских на омских улицах с этим точно не связано.

– Нет, такого распоряжения у нас точно не было, – удивилась инспектор по особым поручениям отдела пропаганды регионального УГИБДД Наталья Бобылева. – Сегодня мы проводим профилактическое мероприятие «Безопасные дороги». Дело в том, что за последние два месяца выросло количество ДТП и ДТП с погибшими. Первых больше всего произошло в Омске, вторых – на трассах в области. В связи с этим были определены дни недели, по которым будет увеличена плотность нарядов полиции. Если обычно в городе их работает 12, то сегодня 18 нарядов. Соответственно стоят они в местах, где чаще всего случаются аварии. Кроме того, с утра как раз по Красному Пути везли на автобусах детей в театр «Арлекин».

Напомним, в Омске до сих пор не выявлено ни одного случая заражения СOVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU