В омской полиции прокомментировали перестрелку у «Континента», снятую на видео

18 Март 2020 2020-03-18T08:41:36+03:00

Там люди в масках задержали несколько человек [видео]

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Свидетелями сцены из рядового боевика стали омичи 17 марта. У торгового центра "Континент" произошла перестрелка. Все случилось около киосков с шаурмой, находящихся на парковке торгового комплекса. В соцсетях появилось видео, как к павильонам подбегают люди в масках с пистолетами. Из киосков выбегают двое, их тут же укладывают лицом в асфальт. На ролике звуков выстрелов не слышно, но свидетели утверждают, что они были.

В омской полиции не сразу прокомментировали инцидент. После долгой паузы в УМВД сообщили:

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при задержании лиц, подозреваемых в незаконном обороте оружия, ими было оказано сопротивление. В результате слаженных действий УФСБ, УМВД, УФСВНГ России по Омской области подозреваемые задержаны. Пострадавших и раненых среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU