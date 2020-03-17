«В Омске неизвестные в масках устроили стрельбу»: Появилось видео конфликта

17 Март 2020 2020-03-17T14:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о конфликте на Левом Берегу появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, неизвестные в масках устроили стрельбу около торгового комплекса "Континент". позже появилось видео, на которое засняли конфликт.

На кадрах всего 5 человек, двое в масках подбегают к киоску с шаурмой на парковке ТЦ "Континент". Из павильонов выбегают двое неизвестных, под дулом пистолета оба ложатся на землю. В кадре появляется третий человек в маске. Правда, выстрелов на ролике все-таки не слышно.

Омичи предположили, что авторы видео стали свидетелем спецоперации сотрудников Госнаркоконтроля или ФСБ. В омской полиции заявили, что пока не готовы комментировать информацию. Отрицать или подтверждать случившееся на парковке в УМВД не стали.

Нападение у Континента.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU