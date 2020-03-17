2020-03-17T14:18:03+03:00
Общество

«Коронавирус искусству не помеха»: В омском Драмтеатре решили не отменять спектакли

Пока показы будут идти по расписанию
Станислав МУХИН
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Пока везде отменяют из-за опасности распространения коронавируса все публичные мероприятия омский драматический театр решил нарушить тренд. Там заявили, что пока переносить спектакли не собираются. Показ постановки "Причал" состоится сегодня вечером по расписанию. Об этом заявили в учреждении.

- Мы предпринимаем меры профилактики коронавирусной инфекции. Ежедневно проводится дезинфекция помещения, особое внимание уделяется дверным ручкам, перилам и подлокотникам кресел в зрительном зале. Спектакли, заявленные в репертуаре, состоятся, – говорится в официальном сообщении Драмтеатра.

Напомним, указом губернатора в Омской области запрещаются все публичные мероприятия численностью больше 1000 человек. Зал театра меньше этой цифры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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