Пьяный сожитель угнал у омички ее машину

17 Март 2020 2020-03-17T13:49:06+03:00

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С заявлением об угоне машины Datsun обратилась в полицию 28-летняя омичка. Вечером она поставила авто у себя во дворе, а утром не обнаружила. Самое интересное, что подозрение сразу же пало на ее сожителя. Он знал, где хозяйка иномарки хранит ключи от нее. Этой информацией омичка поделилась с полицейскими.

Почти сразу подозрения женщины подтвердились. У силовиков появились данные, что угнанную машину видели у трассы в сторону Марьяновки. Именно там и жил сожитель. В итоге иномарку нашли во дворе мужчины. Силовикам он рассказал, что машину угнал, так как ему нужно было добраться домой.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, омича за пьяную езду лишили прав еще 6 лет назад. С тех пор права он не восстанавливал. Сибиряку грозит тюремный срок за угон машины сожительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU