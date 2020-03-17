В Омске на голову подростка с крыши дома упала ледяная глыба

17 Март 2020 2020-03-17T12:03:32+03:00

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Проверку по несчастному случаю проводят омские следователи. На днях с крыши дома по улице Мельничная упала ледяная глыба. В итоге 14-летний школьник получил травму головы - ушибы и сотрясение мозга. Сейчас ребенок находится в больнице, где проходит лечение. Следственный комитет выясняет, кто должен был отвечать за очистку крыши от снега и льда.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных лиц управляющей компании, обслуживающей дом, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщает пресс-служба омского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU