В Омске на голову подростка с крыши дома упала ледяная глыба
Проверку по несчастному случаю проводят омские следователи. На днях с крыши дома по улице Мельничная упала ледяная глыба. В итоге 14-летний школьник получил травму головы - ушибы и сотрясение мозга. Сейчас ребенок находится в больнице, где проходит лечение. Следственный комитет выясняет, кто должен был отвечать за очистку крыши от снега и льда.
- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных лиц управляющей компании, обслуживающей дом, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщает пресс-служба омского следкома.
ИСТОЧНИК KP.RU