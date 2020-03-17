«Масок нет - шейте сами»: В омских аптеках из-за коронавируса исчезли антисептики и маски
Несмотря на то, что в Омской области пока не выявлено ни одного случая коронавируса, маски и антисептики в аптеках города резко исчезли. Многие фармацевты уже попросту устали отвечать на один и тот же вопрос покупателей. Поэтому на некоторых витринах просто вешают объявления о том, что медицинских масок в продаже нет.
- Масок нет - шейте сами, пока есть марля, - фото с таким объявлением омичи обсуждают в соцсетях.
Многие аптекари признаются, что в ближайшее время средств защиты и не будут. Антисептики еще остаются, но подорожали.
Тем временем, в Омской области уже 184 человека прошли тест на наличие коронавируса. Все результаты были отрицательными. В Минобразования разрешили посещение омских школ на усмотрение родителей детей.
ИСТОЧНИК KP.RU