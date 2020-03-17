«Лучше поберечься и дуть даже на «холодное»: Омский губернатор сделал заявление о коронавирусе

17 Март 2020 2020-03-17T09:21:48+03:00

А тем временем, из аптек города исчезли маски и антисептики

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В омском правительстве прошло совещание по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Областные власти обсуждали взаимодействие ведомств при профилактике опасного заболевания. Губернатор Александр Бурков заявил, что особо внимание должно быть уделено границам и миграционным процессам в регионе.

- Больных у нас нет. Для нас сегодня очень важно контролировать миграционный процесс, - подчеркнул Бурков.

По его словам, в ситуации всеобщей угрозы всегда лучше перестраховаться. Теперь родители школьников могут сами решать, посещать ребенку занятие или оставаться на обучении дома.

- Такие ограничительные меры – подстраховка. Лучше на всякий случай поберечься и дуть даже на «холодное», - отметил Губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU