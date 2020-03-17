«Я лег на пол и сказал полиции, что никуда не пойду»: В Омске задержали грабителя в носках
Необычного задержанного привели в отдел полиции. Омич был без обуви и в одних носках. Ранее выяснилось, что во время застолья со знакомым на улице Гризодубовой у него возник конфликт. Мужчина оскорбился, что его обматерили. В итоге, как рассказали в пресс-службе омской полиции, он ударил хозяина квартиры по лицу и забрал у него компьютер.
- Системный блок я забрал за оскорбление, - пояснил силовикам 30-летний задержанный.
На вопрос, почему он находится без обуви и в одних носках, омич пояснил:
- Пришла полиция. Я лег на пол и сказал, что никуда не пойду. Меня в итоге просто вынесли из квартиры.
Украденный компьютер сибиряк сдал за 4 300 рублей в ломбард. Теперь за грабеж ему грозит срок.
Интервью с грабителем в носках из Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU