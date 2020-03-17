2020-03-17T07:59:42+03:00
Происшествия

«Я лег на пол и сказал полиции, что никуда не пойду»: В Омске задержали грабителя в носках

Он забрал у знакомого компьютер [видео]
Станислав МУХИН
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Необычного задержанного привели в отдел полиции. Омич был без обуви и в одних носках. Ранее выяснилось, что во время застолья со знакомым на улице Гризодубовой у него возник конфликт. Мужчина оскорбился, что его обматерили. В итоге, как рассказали в пресс-службе омской полиции, он ударил хозяина квартиры по лицу и забрал у него компьютер.

- Системный блок я забрал за оскорбление, - пояснил силовикам 30-летний задержанный.

На вопрос, почему он находится без обуви и в одних носках, омич пояснил:

- Пришла полиция. Я лег на пол и сказал, что никуда не пойду. Меня в итоге просто вынесли из квартиры.

Украденный компьютер сибиряк сдал за 4 300 рублей в ломбард. Теперь за грабеж ему грозит срок.

Интервью с грабителем в носках из Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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