В Омске на видео попал момент падения столба на машину

17 Март 2020 2020-03-17T07:31:01+03:00

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На волоске от гибели был водитель ВАЗ-21099, остановившийся на светофоре по проспекту Космический. В социальных сетях появилось видео ЧП. На кадрах видно, что машины стоят в потоке. Вдруг раздается треск, слышен звук рвущихся проводов, столб с фонарем наклоняется и падает прямо перед одной из машин. Чудом опора не рухнула на кабину. Столб задел капот машины. Кто возместит ущерб омичу, пока непонятно.

- Поврежден автомобиль ВАЗ-21099. В 19.10 опору с проезжей части транспортировали на газон до приезда технического инспектора департамента транспорта. Линия электрического транспорта не повреждена. Бригада муниципального предприятия «Электрический транспорт» работала на месте происшествия, причины случившегося уточняются, - прокомментировали происшествие в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU