2020-03-17T07:31:01+03:00
Общество

В Омске на видео попал момент падения столба на машину

Все случилось на Космическом проспекте
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На волоске от гибели был водитель ВАЗ-21099, остановившийся на светофоре по проспекту Космический. В социальных сетях появилось видео ЧП. На кадрах видно, что машины стоят в потоке. Вдруг раздается треск, слышен звук рвущихся проводов, столб с фонарем наклоняется и падает прямо перед одной из машин. Чудом опора не рухнула на кабину. Столб задел капот машины. Кто возместит ущерб омичу, пока непонятно.

- Поврежден автомобиль ВАЗ-21099. В 19.10 опору с проезжей части транспортировали на газон до приезда технического инспектора департамента транспорта. Линия электрического транспорта не повреждена. Бригада муниципального предприятия «Электрический транспорт» работала на месте происшествия, причины случившегося уточняются, - прокомментировали происшествие в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске на видео попал момент падения столба на машину
Названы победители спартакиады «Спортивный город»
«Магнит» просит омичей не парковаться возле контейнеров с мусором
Выпили средства для чистки и уксус – в Омске пострадали сразу трое малышей
Омский подросток брызнул уксусом в лицо полицейскому, пытавшемуся вернуть его в социальный центр
Омичи рассказывают о мошенниках, которые пытаются нажиться на сборах для бездомных щенков
В Омской области будут судить дебошира, напавшего на полицейского с ножом
Из-за угрозы коронавируса омский педуниверситет переходит на дистанционное обучение
Только один день омичи смогут купить билеты в драмтеатр за полцены
Стал известен результат анализов на коронавирус у вахтовиков, ехавших из Омска на поезде
В Омской области начали готовиться к ЧС из-за приближающегося паводка
Дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев провел одиночный пикет против коронавируса
«Ростелеком» в Омске открыл новый офис обслуживания корпоративных клиентов
Законность бизнеса обеспечит нотариус
Омичка отсудила 300 тысяч за падение в автобусе
Закон надо соблюдать!
«Омскоблгаз» подготовил системы газораспределения и газоснабжения к работе в условиях весеннего паводка
В Омске задержали мужчину, 10 лет находившегося в бегах
Бывший глава омского минэнерго Марыгин будет работать в московском научно-исследовательском центре
В Омске объявили штормовое предупреждение
Омичи жалуются на дороги, залитые водой