2020-03-16T19:30:35+03:00
Общество

«Магнит» просит омичей не парковаться возле контейнеров с мусором

Легковые автомобили, брошенные водителями у санитарных установок, ежедневно становятся причиной несвоевременного вывоза отходов. Для того, чтобы подобное не происходило управляющим организациям нужно серьёзнее подойти к этому вопросу.
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Омичей просят не парковаться возле контейнеров с мусором. Фото: ООО «Магнит»Омичей просят не парковаться возле контейнеров с мусором. Фото: ООО «Магнит»
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Доступ к контейнерным площадкам многоквартирного дома обязаны обеспечить управляющие домом организации, или предпринять мероприятия на правление на обеспечение доступности коммунальной услуги. Однако, к сожалению, есть адреса, где проблема носит системный характер.

Порой водитель уверен, что оставил достаточно места для проезда машины, но мусоровоз там, где проедет «легковушка» мусоровоз не пройдет.

«Ежедневно на десятки адресов возчикам регоператора приходится выезжать повторно, а иногда и чаще, так как доступ к санитарным установкам оказывается заблокирован машинами жильцов. Из-за этого не только переполнение контейнеров происходит, но график вывоза отходов по другим адресам также меняется. Сегодня с утра оказались недоступны контейнерные площадки по адресам: Радищева, 88, 1-я Челюскинцев, 94, Лермонтова,136, А.Сильвестра,7», - рассказали в пресс-службе ООО «Магнит».

Региональный оператор по обращению с ТКО просит омичей не парковать машины в непосредственной близости с контейнерными площадками. Это создает препятствия для оказания коммунальной услуги и причиняет неудобства жителям города.

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