Выпили средства для чистки и уксус – в Омске пострадали сразу трое малышей

16 Март 2020 2020-03-16T14:45:43+03:00

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Сразу три несчастных случая произошло за минувшие выходные с совсем маленькими детьми.

Четырехлетний малыш решил попробовать на вкус жидкость для чистки плит, второй – двухлетний ребенок – брызнул аналогичным веществом себе лицо. Еще один двухлетний мальчик глотнул оставленную на кухне без присмотра уксусную эссенцию.

Всех детей увезли с ожогами в больницы..

– Сейчас жизни детей ничего не угрожает, но следователи просят родителей убирать подальше от детей опасные для здоровья жидкости, лекарственные препараты и предметы, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Помните: жизнь детей - в руках взрослых! Если ребенку грозит опасность - звоните по телефону доверия следственного управления СК России по Омской области «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.

ИСТОЧНИК KP.RU