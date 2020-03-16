2020-03-16T14:34:33+03:00
Общество

Омский подросток брызнул уксусом в лицо полицейскому, пытавшемуся вернуть его в социальный центр

Мальчик сбегал уже несколько раз
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Ранее несовершеннолетний неоднократно допускал самовольные уходы.Ранее несовершеннолетний неоднократно допускал самовольные уходы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Недавно в омском социальном центре случилось ЧП – сбежал один из воспитанников. Парня объявили в розыск. В итоге его нашли в одном из подъездов, он попытался сбежать. А чтобы страж порядка его не смог догнать, брызнул ему в лицо из баллончика уксусной эссенцией.

Полицейский после оказания помощи медиками отпущен, подросток доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка. Ранее несовершеннолетний неоднократно допускал самовольные уходы. Собранные материалы также будут переданы в СУ СК России по Омской области, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы победители спартакиады «Спортивный город»
«МАГНИТ» ПРОСИТ ОМИЧЕЙ НЕ ПАРКОВАТЬСЯ У КОНТЕЙНЕРОВ С МУСОРОМ
Выпили средства для чистки и уксус – в Омске пострадали сразу трое малышей
Омский подросток брызнул уксусом в лицо полицейскому, пытавшемуся вернуть его в социальный центр
Омичи рассказывают о мошенниках, которые пытаются нажиться на сборах для бездомных щенков
В Омской области будут судить дебошира, напавшего на полицейского с ножом
Из-за угрозы коронавируса омский педуниверситет переходит на дистанционное обучение
Только один день омичи смогут купить билеты в драмтеатр за полцены
Стал известен результат анализов на коронавирус у вахтовиков, ехавших из Омска на поезде
В Омской области начали готовиться к ЧС из-за приближающегося паводка
Дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев провел одиночный пикет против коронавируса
«Ростелеком» в Омске открыл новый офис обслуживания корпоративных клиентов
Законность бизнеса обеспечит нотариус
Омичка отсудила 300 тысяч за падение в автобусе
Закон надо соблюдать!
«Омскоблгаз» подготовил системы газораспределения и газоснабжения к работе в условиях весеннего паводка
В Омске задержали мужчину, 10 лет находившегося в бегах
Бывший глава омского минэнерго Марыгин будет работать в московском научно-исследовательском центре
В Омске объявили штормовое предупреждение
Омичи жалуются на дороги, залитые водой