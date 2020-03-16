Омский подросток брызнул уксусом в лицо полицейскому, пытавшемуся вернуть его в социальный центр

16 Март 2020 2020-03-16T14:34:33+03:00

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Недавно в омском социальном центре случилось ЧП – сбежал один из воспитанников. Парня объявили в розыск. В итоге его нашли в одном из подъездов, он попытался сбежать. А чтобы страж порядка его не смог догнать, брызнул ему в лицо из баллончика уксусной эссенцией.

Полицейский после оказания помощи медиками отпущен, подросток доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка. Ранее несовершеннолетний неоднократно допускал самовольные уходы. Собранные материалы также будут переданы в СУ СК России по Омской области, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU