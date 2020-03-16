Омичи рассказывают о мошенниках, которые пытаются нажиться на сборах для бездомных щенков

16 Март 2020 2020-03-16T14:19:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске снова активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на беззащитных животных. Этой весной соцсети пестрят сообщениями о щенках которые появились на свет на улице. Желающих помочь таким крохам просят быть осторожнее: активизировались мошенники.

Об одной из недавних таких историй рассказали в паблике «Теремок». Есть реальная история: омичка под ником Наталья Борисовна разыскала троих щенков, которых кто-то выбросил на помойку. Девушка забрала их к себе домой, отмыла. Сейчас она их лечит за свой счет и пытается найти им дом.

Фото: vk.com/teremok_omsk

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/766659" frameborder="0"></iframe> Щенки в больнице.Видео: vk.com/teremok_omsk

На это добром деле уже пытаются нажиться аферисты. Они выставляют в соцсетях фото этих же самых щенков и просят подписчиков зоозащитных групп о помощи.

Тех, кто пытается выяснить, кто они такие «спасители» щенков блокируют.

Узнать, как помочь на самом деле можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU