2020-03-16T14:19:49+03:00
Общество

Омичи рассказывают о мошенниках, которые пытаются нажиться на сборах для бездомных щенков

Людей, которые желают помочь животным, просят быть внимательнее
Анна МИКУЛА
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Вот такие сообщения мошенники массово рассылают омичам.Вот такие сообщения мошенники массово рассылают омичам.Фото: vk.com
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В Омске снова активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на беззащитных животных. Этой весной соцсети пестрят сообщениями о щенках которые появились на свет на улице. Желающих помочь таким крохам просят быть осторожнее: активизировались мошенники.

Об одной из недавних таких историй рассказали в паблике «Теремок». Есть реальная история: омичка под ником Наталья Борисовна разыскала троих щенков, которых кто-то выбросил на помойку. Девушка забрала их к себе домой, отмыла. Сейчас она их лечит за свой счет и пытается найти им дом.

Фото: vk.com/teremok_omsk

Фото: vk.com/teremok_omsk

Щенки в больнице.Видео: vk.com/teremok_omsk

На это добром деле уже пытаются нажиться аферисты. Они выставляют в соцсетях фото этих же самых щенков и просят подписчиков зоозащитных групп о помощи.

Тех, кто пытается выяснить, кто они такие «спасители» щенков блокируют.

Узнать, как помочь на самом деле можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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