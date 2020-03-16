Омичи рассказывают о мошенниках, которые пытаются нажиться на сборах для бездомных щенков
В Омске снова активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на беззащитных животных. Этой весной соцсети пестрят сообщениями о щенках которые появились на свет на улице. Желающих помочь таким крохам просят быть осторожнее: активизировались мошенники.
Об одной из недавних таких историй рассказали в паблике «Теремок». Есть реальная история: омичка под ником Наталья Борисовна разыскала троих щенков, которых кто-то выбросил на помойку. Девушка забрала их к себе домой, отмыла. Сейчас она их лечит за свой счет и пытается найти им дом.
Фото: vk.com/teremok_omsk
Щенки в больнице.Видео: vk.com/teremok_omsk
На это добром деле уже пытаются нажиться аферисты. Они выставляют в соцсетях фото этих же самых щенков и просят подписчиков зоозащитных групп о помощи.
Тех, кто пытается выяснить, кто они такие «спасители» щенков блокируют.
Узнать, как помочь на самом деле можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU