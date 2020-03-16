2020-03-16T13:14:14+03:00
Происшествия

В Омской области будут судить дебошира, напавшего на полицейского с ножом

Перед этим мужчина угрожал убийством своей жены
Анна МИКУЛА
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Фигуранту грозит до 5 лет колонии.Фигуранту грозит до 5 лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инцидент произошел в феврале. 47-летний житель Называевска напился и устроил дебош у себя дома. Он схватил кухонный нож и начал угрожать им жене и собутыльнику. Они вызвали полицейских.

Но приезд правоохранителей не привел мужчину в чувства, он разозлился еще больше и переключился на одного из них. Теперь агрессивного алкоголика будут судить сразу по двум статьям УК: угроза убийством и угроза применения насилия в отношении представителя власти.

– В результате слаженных действий правоохранительных органов злоумышленник был обезврежен и доставлен в ОМВД России по Называевскому району, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении указанных преступлений мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Называевский городской суд для рассмотрения по существу.

Дебоширу грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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