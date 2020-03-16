Из-за угрозы коронавируса омский педуниверситет переходит на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T11:51:47+03:00

Кроме того, все студенты, приезжающие из потенциально опасных стран, обязаны проходить обследование

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Несмотря на то, что в Омской области пока не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом, в регионе принимаются все меры, чтобы не допустить распространения опасной заразы.

Сейчас решается вопрос о временном переводе школьников на домашнее обучение. А в омском педуниверситете уже решили обучать студентов дистанционно.

В вузе действуют согласно приказу Министра науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков, где рекомендуется провозить занятия вне стен учебных заведений.

– Электронная информационно-образовательная среда университета обладает всей полнотой возможностей организации образовательного процесса в формате электронного обучения. Преподаватели и сотрудники имеют опыт обучения в онлайн-режиме. Уверен, что качество обучения в вузе не пострадает. Самое важное в этой ситуации – здоровье людей, – подчеркнул ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт.

Также в ближайшее время будет решен вопрос о том, чтобы все сотрудники учебного заведения смогли работать из дома. В отделе информационной политики вуза рассказали, что на территории педуниверситета в Омске и Таре действует штаб по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции. Студентам и сотрудникам вуза, прибывающим в Российскую Федерацию из стран с высокими эпидемиологическими рисками, предписано проходить медицинский осмотр в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU