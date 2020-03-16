Только один день омичи смогут купить билеты в драмтеатр за полцены
Акция распространяется на посещение спектакля «Причал. Воздух детства»
Фото: vk.com/omskdrama
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Омская драма решила сделать омичам весенний подарок. Во вторник все желающие смогут приобрести за полцены билеты на постановку питерского режиссера Бориса Павловича «Причал. Воздух детства».
17 марта с 00.00 вы сможете купить билеты на сайте omskdrama.ru со скидкой 50%. В театральных кассах акция начнет действовать 17 марта с 10.00, сообщают организаторы.
Спектакль начнется в этот же день, 17 марта, в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU