2020-03-16T11:01:06+03:00
Общество

В Омской области начали готовиться к ЧС из-за приближающегося паводка

Проверка выявила многочисленные нарушения в районах области
Анна МИКУЛА
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Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники прокуратуры проверили, как регион подготовился к наступлению весны и неизбежно связанному с ней паводку. Сразу в нескольких районах Омской области обнаружили многочисленные нарушения при отработке возможной чрезвычайной ситуации при наводнении.

– В ходе надзорных мероприятий вскрыты факты истечения сроков действия планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; непроведения предварительного отбора участников размещения заказа в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На несоответствующие требованиям законодательства нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, принятые в целях предотвращения наступления чрезвычайных ситуаций, принесены 8 протестов.

Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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