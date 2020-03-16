Дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев провел одиночный пикет против коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T10:44:33+03:00

Возможно, из-за распространяющейся по миру заразы, музыкантам придется отменить выступление в Лондоне

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Руководитель Омского академического симфонического оркестра провел накануне одиночный пикет против... коронавируса. Фото, где маэстро Дмитрий Васильев стоит посреди Концертного зала с плакатом Siberian antivirus orchestra, выложила Омская филармония.

В культурном ведомстве уточнили, что акция носит исключительно юмористический характер и призвана ободрить поклонников музыки.

Дело в том, что из-за распространения смертельно опасной заразы под угрозу попало выступление омичей в Лондоне.

– Симфоническая музыка – лучшая профилактика от всех болезней, – цитирует дирижера Васильева Омская филармония.

Напомним, ранее аналогичную шуточную акцию провели артисты Омского русского народного хора.

ИСТОЧНИК KP.RU