Дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев провел одиночный пикет против коронавируса
Руководитель Омского академического симфонического оркестра провел накануне одиночный пикет против... коронавируса. Фото, где маэстро Дмитрий Васильев стоит посреди Концертного зала с плакатом Siberian antivirus orchestra, выложила Омская филармония.
В культурном ведомстве уточнили, что акция носит исключительно юмористический характер и призвана ободрить поклонников музыки.
Дело в том, что из-за распространения смертельно опасной заразы под угрозу попало выступление омичей в Лондоне.
– Симфоническая музыка – лучшая профилактика от всех болезней, – цитирует дирижера Васильева Омская филармония.
Напомним, ранее аналогичную шуточную акцию провели артисты Омского русского народного хора.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»