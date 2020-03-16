2020-03-16T10:14:46+03:00
Общество

Омичка отсудила 300 тысяч за падение в автобусе

Пассажирское предприятие пыталось оспорить решение суда, но его оставили в силе
Анна МИКУЛА
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Пассажирское предприятие пыталось оспорить решение суда, но его оставили в силе.Пассажирское предприятие пыталось оспорить решение суда, но его оставили в силе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел год назад в районе остановки «Дружный мир». Ехавший там водитель автобуса резко тронулся с места. Из-за этого зашедшая в салон женщина упала и сильно ударилась. Медики оценили, что омичке был причинен вред здоровью средней тяжести.

По решению суда, ответчика – ПАТП-8 – обязали выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 100 тысяч штрафа за то, что отказались сделать это добровольно, в досудебном порядке. Но пассажирское предприятие подало апелляцию.

– Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с позицией прокуратуры о законности постановленного решения и оставила решение суда первой инстанции без изменения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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