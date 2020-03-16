В Омске задержали мужчину, 10 лет находившегося в бегах
В Омске спустя 10 лет, наконец, вынесли приговор 54-летнему местному жителю.
Все началось в 2009 году. Житель Советского округа продал телевизор. Покупатель расплатился с ним мешком конопли. В этот же день, уже с полученной травой, мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения – он не пропустил перехода на «зебре». При осмотре его машины полицейские нашли пакет с наркотиком.
Мужчину задержали, но вскоре он сбежал от следствия. И вот недавно его нашли в Красноярском крае, куда фигурант переехал жить. Уголовное дело в отношении него возобновили.
– Приговором Советского районного суда г. Омска, с учетом признания вины в полном объеме, ему назначено наказание с применением положений ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU