2020-03-16T09:33:03+03:00
Происшествия

В Омске задержали мужчину, 10 лет находившегося в бегах

В 2009 году в его машине обнаружили полный пакет наркотиков
Анна МИКУЛА
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Мужчина проведет в колонии 1,5 года.Мужчина проведет в колонии 1,5 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске спустя 10 лет, наконец, вынесли приговор 54-летнему местному жителю.

Все началось в 2009 году. Житель Советского округа продал телевизор. Покупатель расплатился с ним мешком конопли. В этот же день, уже с полученной травой, мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения – он не пропустил перехода на «зебре». При осмотре его машины полицейские нашли пакет с наркотиком.

Мужчину задержали, но вскоре он сбежал от следствия. И вот недавно его нашли в Красноярском крае, куда фигурант переехал жить. Уголовное дело в отношении него возобновили.

– Приговором Советского районного суда г. Омска, с учетом признания вины в полном объеме, ему назначено наказание с применением положений ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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