2020-03-16T07:21:49+03:00
Общество

Бывший глава омского минэнерго Марыгин будет работать в московском научно-исследовательском центре

Он будет заниматься строительством сейсмоплатформы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: instagram.com/vadimmaryginФото: instagram.com/vadimmarygin
Изменить размер текста:

Бывший региональный министр ЖКХ и энергетики Вадим Марыгин, курировавший в Омске ремонт фасадов гостевого маршрута, переехал в Москву. Теперь он будет проверять дома на прочность при землетрясении.

Напомним, на днях стало известно о его отставке. Марыгин пообещал в интервью «Комсомолке», что о новой должности расскажет в ближайшее время. И вот на своей странице в Instagram чиновник разместил фото с места своей работы. Выяснилось, что Вадим Олегович устроился заместителем гендиректора в московский научно-исследовательский центр «Строительство».

– Вновь новая задача – строительство и ввод в эксплуатацию уникальной в России сейсмоплатформы для экспериментального исследования сейсмостойкости строительных объектов, – поделился Марыгин с подписчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса омский педуниверситет переходит на дистанционное обучение
Только один день омичи смогут купить билеты в драмтеатр за полцены
Стал известен результат анализов на коронавирус у вахтовиков, ехавших из Омска на поезде
В Омской области начали готовиться к ЧС из-за приближающегося паводка
Дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев провел одиночный пикет против коронавируса
«Ростелеком» в Омске открыл новый офис обслуживания корпоративных клиентов
Законность бизнеса обеспечит нотариус
Омичка отсудила 300 тысяч за падение в автобусе
Закон надо соблюдать!
«Омскоблгаз» подготовил системы газораспределения и газоснабжения к работе в условиях весеннего паводка
В Омске задержали мужчину, 10 лет находившегося в бегах
Бывший глава омского минэнерго Марыгин будет работать в московском научно-исследовательском центре
В Омске объявили штормовое предупреждение
Омичи жалуются на дороги, залитые водой