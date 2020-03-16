Бывший глава омского минэнерго Марыгин будет работать в московском научно-исследовательском центре

16 Март 2020 2020-03-16T07:21:49+03:00

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Бывший региональный министр ЖКХ и энергетики Вадим Марыгин, курировавший в Омске ремонт фасадов гостевого маршрута, переехал в Москву. Теперь он будет проверять дома на прочность при землетрясении.

Напомним, на днях стало известно о его отставке. Марыгин пообещал в интервью «Комсомолке», что о новой должности расскажет в ближайшее время. И вот на своей странице в Instagram чиновник разместил фото с места своей работы. Выяснилось, что Вадим Олегович устроился заместителем гендиректора в московский научно-исследовательский центр «Строительство».

– Вновь новая задача – строительство и ввод в эксплуатацию уникальной в России сейсмоплатформы для экспериментального исследования сейсмостойкости строительных объектов, – поделился Марыгин с подписчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU