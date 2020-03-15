В Омске объявили штормовое предупреждение

15 Март 2020 2020-03-15T13:19:41+03:00

В регионе ожидается очень сильный ветер

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Новая рабочая неделя в Омске начнется с разгула стихии. Синоптики предупреждают: в понедельник, 16 марта, в регионе ожидается значительное усиление ветра.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 16 марта в регионе ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный от 15 до 20 м/с, днем в отдельных районах – порывами до 17 м/с.

В региональном ГУ МЧС призывают омичей быть осторожными на улице и соблюдать элементарные правила безопасности.

В случае ЧП необходимо обращаться в пожарно-спасательную службу по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU