Омичи жалуются на дороги, залитые водой

15 Март 2020 2020-03-15T08:49:48+03:00

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Часть омских дорог с приходом весны превратилась в полноводные реки. Об одном из таких водоемов, образовавшихся вдоль улицы 24-й Северной рассказали местные жители. Чтобы перебраться на другую сторону, людям приходится преодолевать пешеходный переход разве что только не вплавь.

– Сколько может это продолжаться? – негодует автор поста, размещенного в соцсетях. – Каждую весну, каждый сильный дождь такая ситуация – дорогу невозможно перейти! Лужи огромные. Уборка льда и снега с пешеходных переходов не делается! Чисткой ливневки никто не занимается!

– Реально так по всему городу! – жалуется в комментариях под постом один из водителей. – Едешь и неспециально обрызгиваешь людей, которые идут по тротуару. Если бы лужа была хотя бы полметра – так она на всю длину дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU