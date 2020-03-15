«Украденный» у омича телефон нашли за грудой пустых бутылок

15 Март 2020 2020-03-15T08:13:06+03:00

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В работе омских полицейских бывают и курьезы. На днях в дежурную часть позвонил нетрезвый мужчина и сообщил: у него украли сотовый. Главный подозреваемый – собутыльник, который утром ушел, не попрощавшись, и наверняка прихватил с собой гаджет. О предполагаемом воре хозяин квартиры знал немного – только то, что тот работает на Шинном заводе.

– Я мужик такой – могу литр выпить, мне это ничего не обозначает, – хвастался приехавшему на вызов экипажу «потерпевший». – А вообще у меня и колбасу воровали... Но это ладно. А тут дорогая вещь, 9 тысяч стоит. Мне сестра из Москвы прислала. Обидно...

Вскоре загадочное преступление раскрыл один из полицейских. Он набрал номер «украденного» сотового, и тот зазвонил из соседней комнаты. Пропажу нашли в груде пустых бутылок.

– Подложили! – нашелся сконфуженный владелец дорогой вещи.

Полицейские посоветовали ему больше не пить, на что возмущенный «потерпевший» ответил категорческим отказом. На этом они и расстались.

Патруль. Загадочная кража.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU