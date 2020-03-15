2020-03-15T08:13:06+03:00
Общество

«Украденный» у омича телефон нашли за грудой пустых бутылок

Искать загадочную пропажу пришлось целому экипажу полиции
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В работе омских полицейских бывают и курьезы. На днях в дежурную часть позвонил нетрезвый мужчина и сообщил: у него украли сотовый. Главный подозреваемый – собутыльник, который утром ушел, не попрощавшись, и наверняка прихватил с собой гаджет. О предполагаемом воре хозяин квартиры знал немного – только то, что тот работает на Шинном заводе.

– Я мужик такой – могу литр выпить, мне это ничего не обозначает, – хвастался приехавшему на вызов экипажу «потерпевший». – А вообще у меня и колбасу воровали... Но это ладно. А тут дорогая вещь, 9 тысяч стоит. Мне сестра из Москвы прислала. Обидно...

Вскоре загадочное преступление раскрыл один из полицейских. Он набрал номер «украденного» сотового, и тот зазвонил из соседней комнаты. Пропажу нашли в груде пустых бутылок.

– Подложили! – нашелся сконфуженный владелец дорогой вещи.

Полицейские посоветовали ему больше не пить, на что возмущенный «потерпевший» ответил категорческим отказом. На этом они и расстались.

Патруль. Загадочная кража.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи жалуются на дороги, залитые водой
«Украденный» у омича телефон нашли за грудой пустых бутылок
Омичей напугали люди в химзащите, стоявшие недалеко от аэропорта
В Омске случилось массовое ДТП
Омичка лишилась денег из-за «бразильского доктора, который лечит солдат в Афганистане»
В Омске грузовик протаранил остановку
Омичка хотела продать щенка хаски и лишилась всех денег
Стал известен результат анализов супругов из Омска, у которых подозревали коронавирус
В Омске 6 человек оказались заблокированы в горящем офисе
Омичи ловят мусорных хулиганов с помощью телефонов
Омская область снова оказалась на дне экологического рейтинга
Омичка подарила мошенникам 600 тысяч
СТБ-Охрана: пьяный злоумышленник угрожал взорвать омскую пиццерию
Пожилая омичка зарезала мужа, который долгое время над ней издевался
«У меня свадьба и, возможно, я не попаду на нее»: Из-за непогоды из Москвы в Омск не может вылететь самолет
Стало известно имя нового главного прокурора Омской области
В США оценили стойкость и силу российских стронгменов!
Омич убил знакомую, пытавшуюся выгнать его из дома
Доля пользователей приложения «Мой Tele2» в Сибири за год выросла вдвое
Водитель автобуса из Омска стал героем рекламной кампании нового сериала ТНТ «Патриот»
«Росводоканал Омск» поощрил сотрудников в преддверии Дня работников ЖКХ