2020-03-15T07:44:46+03:00
Общество

Омичей напугали люди в химзащите, стоявшие недалеко от аэропорта

Все совпало с задержкой рейса из Москвы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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В пятницу, 13-го омичи заметили довольно пугающую картину на Левобережье. Вдоль дороги, ведущей в сторону аэропорта, стояли люди в костюмах химзащиты. При этом происходящее совпало со значительной задержкой рейса из Москвы, где в этот день был настоящий разгул стихии.

Фото людей в химзащите разошлись по соцсетям. Наиболее тревожные из комментаторов предположили, что все увиденное связано с распространением коронавируса или с выбросами ядовитых веществ в одной из омских промзон.

Но вскоре выяснилось, что ничего страшного не произошло:

– Оперативным штабом по Омской области в Кировском округе в данный момент проводятся учения, – написал в комментариях под постом официальный представитель мэрии. – Просьба проявить понимание. Итоги проводимых мероприятий будут объявлены позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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