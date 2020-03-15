Омичей напугали люди в химзащите, стоявшие недалеко от аэропорта
В пятницу, 13-го омичи заметили довольно пугающую картину на Левобережье. Вдоль дороги, ведущей в сторону аэропорта, стояли люди в костюмах химзащиты. При этом происходящее совпало со значительной задержкой рейса из Москвы, где в этот день был настоящий разгул стихии.
Фото людей в химзащите разошлись по соцсетям. Наиболее тревожные из комментаторов предположили, что все увиденное связано с распространением коронавируса или с выбросами ядовитых веществ в одной из омских промзон.
Но вскоре выяснилось, что ничего страшного не произошло:
– Оперативным штабом по Омской области в Кировском округе в данный момент проводятся учения, – написал в комментариях под постом официальный представитель мэрии. – Просьба проявить понимание. Итоги проводимых мероприятий будут объявлены позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU