В Омске случилось массовое ДТП

15 Март 2020 2020-03-15T07:15:51+03:00

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Массовая авария произошла в Октябрьском округе. На улице 4-й Транспортной столкнулись сразу пять авто. Вероятно, все случилось из-за несоблюдения дистанции между машинами и скользкой дороги.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские, а водители просят откликнуться очевидцев.

– Тут не последний один виновен – как минимум, три человека, – рассказывает один из участников ДТП. – А обвинили двоих. Меня на второй машине два метра протолкали до первой. Есть видео с регика, а вот у водителя с третьей машины почему-то эта запись стерлась загадочным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU