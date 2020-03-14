2020-03-14T12:13:10+03:00
Происшествия

Омичка лишилась денег из-за «бразильского доктора, который лечит солдат в Афганистане»

Женщина позарилась на посылку с золотом, которую пообещал выслать иностранный «жених»
Анна МИКУЛА
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54-летняя жительница Москаленского района практически нашла принца в интернете. В январе в соцсети ей написал прекрасный незнакомец. Мужчина рассказал, что он – бразильский доктор, который сейчас работает в Афганистане – лечит там раненых солдат. Одним словом мечта, а не мужчина. Окончательно он покорил сердце впечатлительной сельчанку, когда наобещал золотые горы.

– В один из дней он сообщил, что хочет приехать в Омск, но на билеты ему нужно 500 долларов США, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Также он сказал, что отправил посылку с одеждой, обувью, золотыми украшениями и деньгами, однако для таможенного оформления в Москве необходимы 5 тысяч долларов.

Женщина решила, что не помочь такому хорошему человеку – просто преступление. Но на пути к мечте встала вполне прозаичная преграда – у сельчанку не было тех самых 500 долларов. Пришлось брать кредит.

Но долгожданную встречу с заморским принцем это не ускорило. Он снова попросил денег, а когда потерпевшая сообщила, что у нее больше нет, перестал выходить на связь.

Теперь «доктора» ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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