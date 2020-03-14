В Омске грузовик протаранил остановку

14 Март 2020 2020-03-14T11:36:54+03:00

Выяснилось, что у машины отказали тормоза [видео]

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ДТП случилось в Омском районе в ночь на субботу, 14 марта. В 00.30 в остановку в селе Андреевка въехал грузовик

Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-3307 не справился с управлением из-за отказа тормозной системы.

– В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Видео с места ДТП.Видео: Госавтоинспекция России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU