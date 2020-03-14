В Омске грузовик протаранил остановку
ДТП случилось в Омском районе в ночь на субботу, 14 марта. В 00.30 в остановку в селе Андреевка въехал грузовик
Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-3307 не справился с управлением из-за отказа тормозной системы.
– В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.
Видео с места ДТП.Видео: Госавтоинспекция России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU