2020-03-14T11:36:54+03:00
Происшествия

В Омске грузовик протаранил остановку

Выяснилось, что у машины отказали тормоза [видео]
Анна МИКУЛА
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ДТП случилось в Омском районе в ночь на субботу, 14 марта. В 00.30 в остановку в селе Андреевка въехал грузовик

Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-3307 не справился с управлением из-за отказа тормозной системы.

– В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Видео с места ДТП.Видео: Госавтоинспекция России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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